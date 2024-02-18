Россияне продвинулись к северо-западу от Бахмута: карты ISW
Российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Богдановки (к северо-западу от Бахмута) и отбили позицию к югу от Работино.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Операция №1 - Луганская область
Российские войска продвинулись к западу от Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 17 февраля.
Позиционные бои продолжались:
- к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;
- к западу от Кременной в районе Тернов, Ямполевки и Торского;
- к югу от Кременной в районе Белогоровки.
Представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлении, заявил 17 февраля, что российские войска продолжают перебрасывать в этот район новый персонал и технику для проведения ротаций на тактическом уровне и восполнения потерь.
Украинские официальные лица сообщили, что российские войска нанесли удар по Купянску с применением до 12 планирующих бомб.
Операция №2 - Донецкая область
Российские войска недавно незначительно продвинулись в районе Бахмута по состоянию на 17 февраля.
Видео с геолокацией, опубликованное 17 февраля, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Богдановки (к северо-западу от Бахмута).
Позиционные бои продолжались:
- в районе Богдановки и Ивановского;
- к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки;
- к югу от Бахмута в районе Пивденного и Нью-Йорка.
Ограниченные позиционные бои продолжались к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.
Также позиционные бои продолжались:
- к западу от Донецка в районе Георгиевки;
- к юго-западу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.
"Южная ось"
Генеральный штаб Украины сообщил об ограниченных позиционных боях в районе Донецко-Запорожской границы недалеко от Пречистовки (к юго-востоку от Великой Новоселки) и Старомайорского (к югу от Великой Новоселки) 17 февраля.
Сообщается, что российская 11-я армия ВВС и противовоздушной обороны (ВКС России и Восточный военный округ) наносит планирующие бомбовые удары по украинским позициям в Старомайорском.
Недавно российские войска подтвердили наступление в западной части Запорожской области на фоне участившихся заявлений России о том, что российские войска возобновили наступательные операции на этом участке фронта.
Видео с геолокацией, опубликованное 17 февраля, показывает, что российские войска отбили позицию к югу от Работино.
Некоторые российские блогеры опровергли заявления об активизации наступления близ Работино и сообщили, что российские войска только усилили авиацию и артиллерию, а не наземные атаки.
Генеральный штаб Украины сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки вблизи Работино, Вербового (к востоку от Работино) и Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино).
17 февраля на восточном берегу Херсонской области продолжались позиционные бои, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
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