Россияне продвинулись под Покровском и несущественно – еще на трех направлениях: карты ISW

Операции ВСУ в России

ВСУ 30 сентября и 1 октября продолжали наступательные операции к западу от украинского выступа в Курской области в Глушковском районе, но не продвинулись вперед.

Российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что российские силы отразили украинские наступательные операции в районе Нового Пути и Веселого и что украинские удары по Краснооктябрьскому свидетельствуют о том, что российские силы все еще контролируют населенный пункт.

Также россияне сообщали о своем продвижении и даже захвате нескольких неназванных населенных пунктов, но ISW не нашел этому подтверждений.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска 30 сентября совершили незначительное подтвержденное наступление в Волчанске во время усиленного механизированного наступления численностью в роту.

Геолокационные кадры показывают, что войска РФ совершили очень незначительное наступление вдоль дороги Т2108 (улица Соборная) к западу от Волчанского агрегатного завода, прежде чем украинские войска остановили наступление.

Российские войска продолжили ограниченные наступательные операции к северу от Харькова 1 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Харьковская группа ВСУ заявила, что российские войска в основном находятся в обороне вдоль линии Глубокое-Липцы, где они укрепляют и оснащают позиции.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска недавно совершили подтвержденное наступление к северо-западу от Кременной и неподтвержденное наступление к западу от Сватово.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 октября, показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись к западу от Макеевки (к северо-западу от Кременной). Российске военные блогеры заявили, что войска РФ также продвинулись к югу от Макеевки, к востоку от Кругляковки (к юго-востоку от Купянска), а российское Минобороны заявило, что подразделения российской Западной группировки войск захватили Вишневое (к западу от Сватово), хотя ISW не обнаружил подтверждений ни одному из этих заявлений.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска продолжали наступательные операции северо-восточнее Северска в районе Белогоровки и восточнее Северска в районе Верхнекаменского, однако подтвержденных изменений линии фронта не наблюдалось.

Войска РФ 1 октября продолжили наступательные операции в направлении Часова Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска недавно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 30 сентября, показывают, что захватчики незначительно продвинулись вдоль улицы Маяковского в центре Торецка.

Российские войска недавно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 сентября, указывают на то, что войска РФ продвинулись в юго-восточном направлении Цукурино. Российский военный блогер заявил, что оккупанты пытаются окружить Цукурино с севера и юга.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 1 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северу от Николаевки (к востоку от Покровска). Российское Минобороны заявило, что его войска захватили Крутой Яр (к юго-востоку от Покровска). ISW оценил, что оккупанты, вероятно, захватили весь Крутой Яр по состоянию на 29 сентября.

Украинский офицер, действующий на покровском направлении, заявил, что российские войска увеличили количество пехотных атак за последние три-четыре дня и используют бронетехнику.

Российские войска 1 октября продолжили наступательные операции к западу от Донецка, в районе Георгиевки и Курахово, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский блогер заявил, что украинские беспилотники мешают оккупантам продвигаться в районе Максимильяновки.

Российские войска продолжили наступательные операции к юго-западу от Донецка 1 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские войска провели наступательные операции в районе Константиновки и Катериновки 30 сентября и 1 октября.

Российские войска продолжили наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей 1 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Представитель украинской Таврийской группы войск полковник Владислав Волошин заявил 30 сентября, что российские войска накапливают силы и технику в районе Приютного (юго-западнее Великой Новоселки) для подготовки к наступлению.

"Южная ось"

Российские войска провели ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области в районе Малой Токмачки (северо-восточнее Работино), Малых Щербаков (северо-западнее Работино) и Новоданиловки (севернее Работино) 1 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Ни российские, ни украинские силы 1 октября не проводили наземных атак в Херсонской области.