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Россияне продолжают мероприятия по мобилизации, чтобы поддерживать наступление, - Генштаб

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает меры по мобилизации. Это необходимо врагу для поддержания наступления и восполнения своих потерь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

В течение суток россияне нанесли:

  • 1 ракетный удар;
  • 12 ударов из РСЗО, в том же числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Днепропетровской областей.

Чтобы поддерживать свой наступательный потенциал, россияне продолжают мероприятия по мобилизации.

"Основные усилия противник сосредоточивает на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведет наступательные действия на Бахмутском и безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На других - обороняется", - пишет пресс-служба.

Ситуация на направлениях:

  • на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено;
  • на Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Стрелечья, Красное, Амбарное, Бугруватка, Гатище, Зеленое и Отрадное в Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях под огневое воздействие врага попали районы 19 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крохмальное, Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва в Луганской области;
  • на Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 15 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении обстреляны Временка, Великая Новоселка, Угледар и Парасковиевка Донецкой области;
  • на Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов. Среди них - Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривное, Щербаки и Степное Запорожской области и Никополь - Днепропетровской;
  • на Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Чернобаевка, Берислав, Золотая Балка и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Достижения наших героев

В течение суток наша авиация нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов, однако результаты пока уточняются.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки осуществили огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 530 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 110 250 военных.

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