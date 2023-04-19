Россияне продолжают вести ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, - Генштаб

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили более 60 атак противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и гражданские люди. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области, Большая Березка, Коренек, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Волфине и Реки Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочково, Охримов.

направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области, Большая Березка, Коренек, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Волфине и Реки Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочково, Охримов. На Купянском направлении минувших суток вражеских обстрелов подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.

направлении минувших суток вражеских обстрелов подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области. На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Григорьевка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное - Донецкой.

направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Григорьевка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное - Донецкой. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В то же время нашими защитниками было отражено наступление противника в направлении населенного пункта Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В то же время нашими защитниками было отражено наступление противника в направлении населенного пункта Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Большая Новоселка Донецкой области.

направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Степное и Плавни Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон. Есть погибшие среди гражданского населения.

На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты продолжают минировать местность, наращивая оборонительные возможности. Минувшие испытывают и акватории рек Конка и Днепр. Есть случаи взрывов местных жителей на вражеских минах при попытке выйти на воду.