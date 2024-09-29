Россияне продолжают давить на ВСУ на двух направлениях в Донецкой области, - Генштаб

Вражеские обстрелы

На протяжении суток российские захватчики нанесли по территории Украины 70 авиаударов, сбросив 110 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме этого, привлекли для поражения 628 дронов-камикадзе и осуществили более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошли три боестолкновения. Силы обороны отражали наступление россиян вблизи Волчанска. Один бой до сих пор продолжается.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосиново и Лозовой. Двенадцать атак завершены, одна - еще продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших войск около Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса. В настоящее время все 12 боевых столкновений завершены.

На Северском направлении украинские защитники отражали одно вражеское наступательное действие около Верхнекаменского. Противник успеха не имел.

На Краматорском направлении шли шесть боев у Белой Горы и Часового Яра, где до сих пор продолжается одна атака войск РФ.

На Торецком направлении произошли 11 боевых столкновений. Россияне штурмовали позиции наших подразделений возле Щербиновки, Торецка и Нелиповки. Семь столкновений завершены, четыре - до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток произошло 28 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лисовка, Селидово, Зеленое Поле, Крутой Яр и Журавка. Силы обороны остановили все наступательные действия противника.

Сегодня на этом направлении были обезврежены 297 оккупантов, из них 114 - безвозвратно. Также уничтожены две боевые машины пехоты, семь единиц БПЛА и шесть автомобилей. К тому же, повреждены бронетранспортер, одна БМП, три миномета и два автомобиля.

На Кураховском направлении враг 23 раза штурмовал вблизи Цукурино, Александрополя, Георгиевки, Богоявленки, Катериновки и Константиновки. В настоящее время бои завершены.

На Времовском направлении противник осуществил 17 попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей обороны вблизи Угледара, Богоявленки, Екатериновки и Елизаветовки. Пятнадцать столкновений завершены, два - до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении произошли три боестолкновения. Российские захватчики атаковали неподалеку Новоданиловки.

На других направлениях - без особых изменений.

Тем временем в Курской области авиация врага не прекращает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В данный момент известно о 14 авиационных ударах с применением 20 КАБов.