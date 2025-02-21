Россияне продолжают давить под Покровском: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

На фронте с начала суток 21 февраля произошло 53 боевых столкновения. Российские оккупанты продолжают давить на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудары НАРами по населенному пункту Золочев.

Наши защитники остановили три штурма захватчиков вблизи Загрызово на Купянском направлении. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны и Колодязи. Всего, с начала суток на этом направлении насчитывается уже четыре боестолкновения, из которых два продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают три вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенного пункта Васюковка, пока бои не завершились. Под авиаударами захватчиков оказались Константиновка и Часов Яр.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районах Дилиевки и Торецка, шесть боестолкновений еще продолжаются. Также враг наносил авиаудары управляемыми бомбами по Торецку.

На Покровском направлении сегодня враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улаклы; одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении остановлено три штурма противника, захватчик пытался прорвать оборонительные позиции украинских подразделений в районах Константинополя и Бурлацкого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Авиационным ударам неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Новополь и Гуляйполе на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в направлениях Щербаков и Пятихаток.

На Северском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

Восемь раз захватчики атаковали наших защитников на Курском направлении, кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 15 КАБов, совершил 268 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.