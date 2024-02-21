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Россияне продолжают подготовку к "выборам" в оккупации, формируют избирательные участки, - ЦНС

Фото: россияне продолжают подготовку к "выборам" в оккупации, формируют избирательные участки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне продолжают подготовку к проведению так называемых "выборов" президента на временно оккупированных территориях. Формируют "участковые избирательные комиссии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Одной из главных задач для оккупационных администраций - завершение формирования "участковых избирательных комиссий", для реализации так называемого голосования, которое должно пройти в марте этого года. В основном, оккупанты размещают свои "избирательные комиссии" в помещениях, принадлежащих учебным заведениям", - пишет пресс-служба. 

Также россияне рассматривают возможность реализации "мобильных участков", которые будут выезжать в определенные районы для проведения "голосований".

Выборы президента в России

В России так называемые выборы президента запланированы на март 2024 года. Они продлятся целых три дня - с 15 по 17 марта.

Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти как минимум до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он недавно считался "главным конкурентом" Путина.

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