Россияне продолжают подготовку к "выборам" в оккупации, формируют избирательные участки, - ЦНС

"Одной из главных задач для оккупационных администраций - завершение формирования "участковых избирательных комиссий", для реализации так называемого голосования, которое должно пройти в марте этого года. В основном, оккупанты размещают свои "избирательные комиссии" в помещениях, принадлежащих учебным заведениям", - пишет пресс-служба.

Также россияне рассматривают возможность реализации "мобильных участков", которые будут выезжать в определенные районы для проведения "голосований".

Выборы президента в России

В России так называемые выборы президента запланированы на март 2024 года. Они продлятся целых три дня - с 15 по 17 марта.

Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти как минимум до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он недавно считался "главным конкурентом" Путина.