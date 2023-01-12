Россияне продолжают наступление в районе Соледара: в Минобороны назвали цель врага
Российские оккупанты продолжают наступать в районе Соледара Донецкой области. Они стараются прорвать украинскую оборону и захватить город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.
"Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага - прорвать оборону наших войск и захватить город", - написала она.
При этом россияне не оставляют попыток окружить Бахмут. Для этого оккупанты используют отряды "вагнеровцев" и регулярных войск.
Несмотря на попытки врага, украинские военные мужественно удерживают позиции и наносят захватчикам многочисленные потери.
Напомним, Маляр сообщала, что самые тяжелые бои сейчас проходят именно в районе Соледара. Оккупанты продолжают свои штурмы, но терпят значительные потери и не добиваются успехов.
При этом вчера российские пропагандисты заявили, что боевики ПВК "Вагнера" якобы захватили Соледар и контролируют всю территорию города. На это спикер Восточной группировки Сергей Череватый ответил, что заявления россиян о "взятии" Соледара - фейк. Так, битва за Соледар важна поскольку преимущество противника на этом плацдарме позволит ему выйти на новые рубежи - Славянск и Краматорск.
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