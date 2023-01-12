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Россияне продолжают наступление в районе Соледара: в Минобороны назвали цель врага

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Четверг 12 января 2023 18:04
Россияне продолжают наступление в районе Соледара: в Минобороны назвали цель врага Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты продолжают наступать в районе Соледара Донецкой области. Они стараются прорвать украинскую оборону и захватить город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

"Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага - прорвать оборону наших войск и захватить город", - написала она.

При этом россияне не оставляют попыток окружить Бахмут. Для этого оккупанты используют отряды "вагнеровцев" и регулярных войск.

Несмотря на попытки врага, украинские военные мужественно удерживают позиции и наносят захватчикам многочисленные потери.

Напомним, Маляр сообщала, что самые тяжелые бои сейчас проходят именно в районе Соледара. Оккупанты продолжают свои штурмы, но терпят значительные потери и не добиваются успехов.

При этом вчера российские пропагандисты заявили, что боевики ПВК "Вагнера" якобы захватили Соледар и контролируют всю территорию города. На это спикер Восточной группировки Сергей Череватый ответил, что заявления россиян о "взятии" Соледара - фейк. Так, битва за Соледар важна поскольку преимущество противника на этом плацдарме позволит ему выйти на новые рубежи - Славянск и Краматорск.

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