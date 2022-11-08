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Россияне продолжают интенсивные обстрелы Донецкой области: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: россияне продолжают интенсивные обстрелы Донецкой области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ночью и утром 8 ноября обстреливали участки фронта от Угледара до Северска Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

На Волновахском направлении ранения получил один человек в Угледаре. Под обстрелы также попали Павловка и Богоявленка - там было повреждено шесть домов.

На Донецком направлении обошлось без жертв среди гражданских. Ночью оккупанты обстреливали Авдеевку из артиллерии и "Градов" - пострадал старый город. Также под обстрелами оказались окрестности Марьинской и Очеретинской общин и Острое Кураховской общины. В последнем повреждены восемь домов.

На Горловском направлении россияне ведут интенсивные обстрелы по Торецкой общине и вблизи Роздоловки, Яковлевки и Бахмутского в Соледарской общине. По предварительным данным, без пострадавших.

На Лисичанском направлении громко было в Северской общине - там были попадания по Северску и вблизи Серебрянки и Дроновки. Обошлось без погибших, данные о повреждениях уточняются.

Напомним, Кириленко сообщал, что в результате обстрелов россиянами Донецкой области за прошедшие сутки погибли три человека, еще семеро получили ранения.

К тому же, оккупанты активизировались еще на одном участке фронта - недалеко от Волновахи на юге Донецкой области.

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