Россияне продолжают бить по Очаковской и Куцурубской общинам под Николаевом

Так, вчера, 3 марта, в 10:45, 10:56, 11:47, 12:09, 13:10, 14:43, 17:36 враг наносил артиллерийские и минометные удары по акватории и побережью Очаковской общины.

"В 15:30 зафиксирован артиллерийский обстрел за пределами населенного пункта Куцурубской общины. Пострадавших нет", - рассказал он.

Ким добавил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, российская армия с утра субботы, 4 марта, обстреляла Никополь Днепропетровской области. К счастью люди не пострадали, но начался пожар и есть разрушения.