Россияне не прекращают обстрелы Харьковской области: били из артиллерии и минометов

В частности, за прошедшие сутки под минометным и артиллерийским вражеским огнем находились районы населенных пунктов Красная Заря, Красное, Огурцово, Новомлынск, Двуречная, Западное, Гряниковка и другие.

"Вражескими обстрелами повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки в с. Западное", - рассказал он.

По данным главы региона, к счастью, пострадавших среди гражданского населения за сутки не было.

Как сообщалось, российские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли Херсон и область. В результате атак погибли три человека, еще трое получили ранения.