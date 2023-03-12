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Россияне не прекращают обстрелы Харьковской области: били из артиллерии и минометов

Фото: россияне продолжают обстреливать приграничные районы Харьковской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области, которые расположены недалеко от линии соприкосновения и границы с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В частности, за прошедшие сутки под минометным и артиллерийским вражеским огнем находились районы населенных пунктов Красная Заря, Красное, Огурцово, Новомлынск, Двуречная, Западное, Гряниковка и другие.

"Вражескими обстрелами повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки в с. Западное", - рассказал он.

По данным главы региона, к счастью, пострадавших среди гражданского населения за сутки не было.

Как сообщалось, российские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли Херсон и область. В результате атак погибли три человека, еще трое получили ранения.

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