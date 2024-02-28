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Россияне оживились на одном из направлений в районе Мариуполя: в чем особенность

Фото: россияне оживились на одном из направлений в районе Мариуполя
Автор: Наталия Гурковская

В районе Мариуполя наблюдается определенное оживление направления на Розовку и Пологи, которое имеет свои особенности. В частности, здесь россияне продолжают стягивать живую силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"На побережье (Мангушская часть) замечена новая маркировка как грузовиков, так и нового вида автотранспорта. Сама маркировка нанесена как дополнительная, преимущественно на задних частях транспорта. В то же время фиксируем появление значительного количества автотранспорта типа "багги" - похожи внешне на "виллисы" Второй мировой. Такое впечатление, что они для быстрой доставки БК на "ноль", - рассказал он.

Кроме того, по словам советника мэра, в Мангушской части Мариупольского района оккупанты проводят и тренировку личного состава.

"До этого ни подобных маркировок, ни подразделений, ни транспорта не фиксировалось. Пока большая часть резервов из почти 50-тысячного контингента россиян находится в состоянии статистического ожидания или тренировки", - констатировал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря, во время масштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. При этом, в городе постоянно гремят взрывы, которые становятся следствием "прилетов" по местам базирования оккупантов.

Недавно сообщалось, что оккупанты согнали под Мариуполь большое количество подразделений. Они имеют новый "познавательный знак". Кроме того, российские захватчики перебрасывают из Авдеевки в Мариуполь сотни единиц сгоревшей техники для утилизации.

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Мариуполь