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Россияне вернулись на позиции и усилили обстрелы в Херсонской области, - Гуменюк

Фото: интенсивность обстрелов Херсонской области выросла (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия вернулась на прежние позиции, которые были подтоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Поэтому интенсивность обстрелов Херсонской области снова выросла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Российские военные начинают возвращаться на открывшиеся от большой воды позиции и усиливают обстрелы. В частности ночью на 16 июня их было около 40 в нашей зоне ответственности. Для ночного периода это достаточно высокая интенсивность", - сказала Гуменюк.

Спикер добавила, что оккупанты возвращают минометные расчеты на позиции. Хотя сейчас вражеские войска больше используют тяжелую артиллерию и РСЗО.

"Появление таких единиц на тех позициях, которые были оставлены ими, нами не остается незамеченным. И за минувшие сутки мы отминусовали три больших пушки, которые наносили удар крупными калибрами по правому берегу", - отметила она.

Ситуация в Херсонской области

После подрыва россиянами Каховской ГЭС часть Херсонской области была затоплена. Пострадал правый и оккупированный левый берег региона.

Сейчас уровень воды в Херсонской области падает, за последние дни он опустился ниже двух метров.

При этом россияне обстреливают пострадавшие населенные пункты. В частности, оккупанты вчера обстреляли Берислав. В результате атаки погиб 55-летний местный мужчина.

По данным Херсонской ОВА, за последние сутки оккупанты 54 раза обстреляли регион. Враг выпустил 223 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников, авиации, также нанес ракетные удары.

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