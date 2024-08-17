Россияне постоянно пытаются скопировать технику, которая приносит успех ВСУ, - 3 ОШБр

"Мы имеем успехи в использовании больших дронов-бомберов, которые применяем ночью, хотя и днем также, и враг пытается их скопировать", - пояснил "Абдулла".

Он заметил, что россияне хотят скопировать все то, что наносит им чрезвычайный вред, то, что разрушает их укрепрайоны и то, что не дает им проводить логистику ночью.

"Насколько успешно у них это удается - на данный момент это не ощущается большой проблемой, хотя они предпринимают попытки скопировать наши успехи постоянно", - отметил командир подразделения.