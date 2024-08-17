Россияне постоянно пытаются скопировать технику, которая приносит успех ВСУ, - 3 ОШБр

Российские оккупанты постоянно пытаются скопировать технику, которая приносит успех ВСУ. На этот раз они положили глаз на украинские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира подразделения "Терра" в составе Третьей штурмовой бригады Николая Волохова ("Абдула") в эфире телемарафона.
"Мы имеем успехи в использовании больших дронов-бомберов, которые применяем ночью, хотя и днем также, и враг пытается их скопировать", - пояснил "Абдулла".
Он заметил, что россияне хотят скопировать все то, что наносит им чрезвычайный вред, то, что разрушает их укрепрайоны и то, что не дает им проводить логистику ночью.
"Насколько успешно у них это удается - на данный момент это не ощущается большой проблемой, хотя они предпринимают попытки скопировать наши успехи постоянно", - отметил командир подразделения.
Напомним, это не первый раз россияне выбирают украсть идею уже готового изделия, чем сделать свой собственный. Российские оккупанты не раз копировали не только военные объекты, но и перерабатывали украинские патриотические песни на свой лад.
В частности, мы сообщали, что на днях россияне представили дистанционную управляемую пулеметную турель под названием "Чапай". Она напоминает созданную в Украине турель "Сабля".
До этого Российская Федерация показала якобы собственную разработку надводного дрона под названием "Мурена-300", однако стоит заметить, что он слишком напоминает украинский дрон Magura, которым были уничтожены российские корабли.
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