В соответствии с приказом так называемой оккупационной "власти", владельцы гостиниц и баз отдыха должны "доносить":

о гражданах России в трехдневный срок;

о негражданах - в течение суток с момента заселения;

За невыполнение приказа владельцы бизнеса будут платить штрафы до 70 тысяч рублей.

"37-й год" на России и на ВОТ приближается все стремительнее. Вот только сторонники диктатуры, похоже, плохо учили историю и забыли, что исполнители преступных приказов долго не живут", - отметил Федоров.

Ситуация на оккупированной территории Украины

Из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются увеличить банк крови на временно оккупированных территориях. Сделать это они хотят за счет бюджетников, до сих пор работающих на оккупированных территориях.

Также российские захватчики на временно оккупированных территориях угрожают изъять сельхозтехнику у фермеров, не получивших российские документы.

А власти Беларуси тем временем хотят помочь своему бизнесу начать работать на оккупированных территориях Украины.