Россияне усиливают репрессии в Крыму: с начала года задержаны более 100 человек

Отмечается, что россияне увеличивают количество полицейских, чьей задачей является поиск украинского подполья. Кроме того, они отслеживают любые проявления критики российского диктатора Владимира Путина. С начала года они задержали более 100 жителей из-за подозрений в "нелояльности".

"За полтора года полномасштабного вторжения россияне не смогли выполнить ни одного из заявленных пунктов своей агрессии. Даже вышло наоборот: ВСУ стали сильнее, а россияне вынуждены наращивать темпы мобилизации, чтобы удержать захваченные земли, пока кремлевские пропагандисты рассказывают о "плановости маневров", - говорится в сообщении.

Чтобы остановить рост критических настроений на полуострове, местные гауляйтеры увеличивают поощрение коллаборантов, чтобы те писали доносы на соседей.

Ситуация в Крыму

В последние месяцы в Крыму учащаются взрывы - ВСУ атакуют флот и военную инфраструктуру врага. Так, в рамках операции СБУ 4 августа был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".

А 18 августа взрывы раздавались недалеко от Евпатории, а также были слышны очереди из крупнокалиберного оружия.

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