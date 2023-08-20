RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне усиливают репрессии в Крыму: с начала года задержаны более 100 человек

Фото: в Крыму усиливают репрессии против нелояльных жителей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Крыму россияне усиливают "контрдиверсионные меры", направленные против нелояльного к власти РФ населения.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне увеличивают количество полицейских, чьей задачей является поиск украинского подполья. Кроме того, они отслеживают любые проявления критики российского диктатора Владимира Путина. С начала года они задержали более 100 жителей из-за подозрений в "нелояльности".

"За полтора года полномасштабного вторжения россияне не смогли выполнить ни одного из заявленных пунктов своей агрессии. Даже вышло наоборот: ВСУ стали сильнее, а россияне вынуждены наращивать темпы мобилизации, чтобы удержать захваченные земли, пока кремлевские пропагандисты рассказывают о "плановости маневров", - говорится в сообщении.

Чтобы остановить рост критических настроений на полуострове, местные гауляйтеры увеличивают поощрение коллаборантов, чтобы те писали доносы на соседей.

Ситуация в Крыму

В последние месяцы в Крыму учащаются взрывы - ВСУ атакуют флот и военную инфраструктуру врага. Так, в рамках операции СБУ 4 августа был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".

А 18 августа взрывы раздавались недалеко от Евпатории, а также  были слышны очереди из крупнокалиберного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримВойна России против Украины