Россияне усиливают фланги Бахмута десантниками: карты боев от ISW

Россияне стягивают в Бахмут боевиков из так называемой "ДНР", а на фланги опрокидывают десантников с линии Сватово-Кременная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

27 мая российские войска продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 26 мая, показывают, что российские войска, вероятно, продвинулись северо-западнее Белогоровки Луганской области (12 км к югу от Кременной).

27 мая Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки и Масютовки Харьковской области (13 км северо-восточнее Купянска).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска отразили несколько недавно утраченных позиций юго-восточнее Белогоровки, хотя ISW не нашло визуального подтверждения этого утверждения.

Другой российский военкор утверждал, что российские силы продвинулись до двух километров от Масютовки, хотя ISW не видел визуального подтверждения этого продвижения, ни подтверждения того, что российские силы контролируют Масютовку. Он утверждает, что бои продолжаются вблизи Двухлетней (16 км северо-восточнее Купянска) и Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска).

Представитель российской Западной группировки войск (Западного военного округа) Сергей Зибинский утверждал, что российские войска также вели наступательные действия вблизи Мовчанового (10 км северо-восточнее Купянска) и уничтожили в этом районе украинский взвод.

Бои на Донбассе

Переброска Россией подразделений так называемой "ДНР" в Бахмут может снизить темпы наступательных действий РФ на линии Авдеевка-Донецк. Ранее ISW оценивало, что российское военное командование активно направило различные элементы так называемой ДНР на линию фронта Авдеевка-Донецк.

В последние дни российские атаки в районе города Авдеевка-Донецк, похоже, уменьшились, что может быть связано с опрокидыванием этих сил в Бахмут. 27 мая украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели 13 боевых действий на востоке Украины, из которых 7 обстрелов – в районе Марьинки (около 19 км к западу от Донецка).

Украинский Генштаб ранее сообщал, что российские войска 20 раз атаковали только Марьинку в день объявления ПВК "Вагнер" победы над Бахмутом 20 мая. Наступление россиян вокруг Авдеевки неуклонно уменьшалось по крайней мере с 8 апреля после того, как российское военное командование попыталось активизировать наступательные действия вблизи населенного пункта в середине марта, а опрокидывание подразделений так называемой "ДНР" в Бахмут может еще больше замедлить усилия России на линии Авдеевка-Дон.

Возможно, российское военное командование опрокидывает подразделения так называемой "ДНР", действующие в хорошо обороняемом районе города Авдеевка-Донецк, чтобы не делать других направлений уязвимыми или обеспечить скорейшее подкрепление города Бахмут.

Однако российское военное командование, похоже, усугубляет фланги Бахмута регулярными формированиями. Министерство обороны Великобритании оценило, что в последние недели части 31-й бригады ВДВ России, вероятно, перекинулись с линии Сватово-Кременная для усиления флангов Бахмута.

Ранее украинские военные сообщали, что российские войска перебрасывают в бахмутское направление неопределенные подразделения ВДВ, мотострелки и спецназ после успешных украинских контратак на флангах Бахмута. ISW также видел казацкие отряды, действовавшие в Соледаре, хотя эти отряды, вероятно, раньше действовали в этом районе.

27 мая русские войска продолжали безуспешные наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наступление российских войск на Первомайское и Северное в пределах 12 км к западу от Авдеевки, а также семь атак на Марьинку (около 20 км юго-западнее с. г. Донецк).

Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что российские войска проводили боевую разведку в направлении Новокалиново (около 12 км к северу от Авдеевки) из Красногоровки (около 9 км к северу от Авдеевки). Он также утверждал, что российские войска отразили украинскую контратаку из-за трассы Н20 от Новокалинового.

Другой связанный с Кремлем военкор заявил, что российские войска продолжают штурм Марьинки и безуспешно ведут наступательные операции в Красногоровке (примерно 19 км к западу от Донецка). В так называемой ДНР заявили, что на Авдеевском направлении действует 10-й отдельный танковый батальон 1-го армейского корпуса.

Российские источники также сообщили, что на Невельском направлении (около 18 км северо-западнее Донецка) действуют подразделения 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (бывшей 100-й бригады 1-го армейского корпуса).

Российские войска 27 мая не предпринимали наступательных действий юго-западнее Донецка и продолжали наносить артиллерийские и авиаудары по украинским позициям в этом районе.

Сообщается, что российский военный расширил видеоматериал, где видно, как подразделения российской 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии (СВО) обстреливают украинские позиции на Угледарском направлении. Генштаб Украины задним числом сообщил, что неуказанные российские ВДВ участвовали в атаке на Угледар в феврале 2023 года и понесли большие потери.

26 мая российские источники расширили кадры, якобы показывающие последствия украинского удара по металлургическому комбинату "Азовсталь" в Мариуполе двумя ракетами дальнего действия. Российские источники также утверждали, что российская ПВО сбила одну из двух ракет.

"Южная ось"

27 мая российские войска продолжали обстреливать юг Украины артиллерией, беспилотниками и авиацией. Украинское Южное оперативное командование сообщило, что российские войска нанесли авиаудары из БПЛА "Шахед" по Бериславскому району Херсонской области и по Николаевской области.

Российские источники утверждали, что 26 мая российские войска нанесли удар по железнодорожной станции Обводная в Днепропетровской области. Украинское Южное оперативное командование сообщило 27 мая, что основной тактикой российских войск на юге Украины является контрбатарейный огонь.

27 мая украинские войска продолжали наносить удары по тыловым узлам в Запорожской области. Российские и украинские источники сообщали, что 27 мая украинские войска нанесли удары по Пологам и Бердянску Запорожской области. Некоторые российские источники утверждали, что российская противовоздушная оборона перехватила украинские ракеты Storm Shadow, направленные на Бердянск 26 мая, о чем недавно сообщило ISW.

Главное управление военной разведки Украины (ГУР) 26 мая предупредило, что российские войска готовятся к масштабным провокациям по созданию радиологической опасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). 27 мая ГУР опубликовала аудиоперехват, в которых российские военные утверждают, что неизвестные беспилотники сбросили химоружие в Энергодаре.

В ГУР заявили, что Россия намерена фальшиво обвинить Украину в атаках и цель сорвать будущее украинское контрнаступление. ISW не имеет независимого подтверждения того, что Россия готовится осуществить ядерную или химическую атаку под ошибочным флагом в оккупированной Запорожской области, но отчеты ГУР согласовываются с давними развенчанными информационными операциями Кремля.

ISW, в частности, сообщал о предыдущих попытках Кремля создать условия для атак под ошибочным флагом как повод для полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году и подорвать поддержку Украины Западом, а официальные лица США ранее опровергали заявления о том, что Украина готовилась к проведению химических атак. Кремль также ранее обвинял сирийские оппозиционные группы в проведении химических атак, которые сирийское правительство фактически проводило само.

Министерство обороны России утверждало, что разведывательное судно типа "Иван Хурс" "Юрий Иванов" вернулось в порт Севастополя 26 мая для пополнения запасов после заявленного нападения на судно 24 мая.

Ситуация на фронте 27 мая

По информации Генерального штаба ВСУ, за последние сутки произошло 13 боевых столкновений в Луганской и Донецкой областях.

А к утру этого дня общие потери россиян в войне с Украиной составили 206 200 солдат. За последние сутки ВСУ уничтожили 480 захватчиков, 31 беспилотник и 10 крылатых ракет.

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