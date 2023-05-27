Ситуация на фронте сегодня 27 мая

Российские оккупанты продолжают попытки по захвату Донецкой и Луганской областей. Силы обороны в течение суток отбили более десяти атак противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Российские обстрелы

Всего в течение суток противник нанес 10 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. В течение этих суток подразделения сил обороны отбили 13 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Заруцкое, Глухов, Бунякино, Катериновка, Ободы, Мирополье Сумской области, а также Басово, Бугаевка, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Терновая, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Тихое, Хатнее на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имели. Осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили семь атак противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Красное Запорожской области и Змиевка Херсонской области.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Вольное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Новоданиловка, Новоандреевка, Белогорье, Малая Токмачка, Степное и Каменское Запорожской области; Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Происшествия

Во временно оккупированном Луганске российские оккупанты продолжают переоборудовать местные медицинские учреждения под свои нужды. Недавно, в Железнодорожную больницу, где лечат раненых захватчиков, дополнительно были завезены кровати и оборудование. Кроме того, в том же Луганске, оккупанты передали роддом №2 в распоряжение ЧВК "Вагнер".

Российские захватчики цинично продолжают осуществлять незаконный вывоз детей с временно захваченных территорий Луганской области. В отдельных населенных пунктах Счастьенского района, оккупанты анонсировали так называемый отдых для школьников в летних лагерях на территории РФ.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также три - по зенитно-ракетным комплексам.

Наши воины в течение суток уничтожили три вражеских БпЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, два пункта управления, два склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника.