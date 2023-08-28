Россияне усиливают активность авиации на Запорожском направлении: карты боев ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово, но 27 августа не достигли территориальных достижений. Связанные с Кремлем военные блоггеры утверждали, что российские войска сосредоточили свои усилия на наступлении на остальные украинские позиции в южной Синьковке (8 км к северо-востоку от Купянска).

Российский агрегатор новостей утверждал, что 26 августа российские войска успешно продвинулись на Купянском направлении, но не предоставил улик и не уточнил место заявленного продвижения. Российский военный блоггер заявил, что российские войска захватили три украинских позиции на Купянском направлении и продвигаются в район Синьковки.

Российские войска продолжали атаковать украинские позиции на линии Сватово-Кременная, но не продвинулись 27 августа. Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что российские войска смещают внимание с купянского направления на наступление в направлении Новоегоровки (15 км юго-восточнее Сватового) и что украинские силы отразили 10 российских штурмов вблизи Новогоровки.

Российские источники утверждали, что российские войска атаковали близ Новоегоровки и Белогоровки (13 км к югу от Кременной). Евлаш отметил, что подразделения российской 4-й гвардейской танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ) ведут наступательные действия на линии фронта в Луганской области и что у этой дивизии один танковый полк. 4-я гвардейская танковая дивизия ранее несла значительные потери в личном составе и технике во время украинских контрнаступлений в Харьковской области осенью 2022 года.

Российский военный корреспондент утверждал, что подразделения 80-го гвардейского танкового полка (90-я гвардейская танковая дивизия, Центральный военный округ) действуют по направлению Сватово-Кременная. Российские военные блогеры также заявили, что в районе Серебрянского леса действуют подразделения российского добровольческого батальона "Москва". Сообщается, что он состоит из болельщиков российского ВДВ (ВДВ) и футбола, а также спортсменов, а его командир ранее служил в 45-й гвардейской бригаде спецназа (ВДВ).

Украинские силы продолжали контратаку по российским позициям на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не продвинулись 27 августа. Минобороны России утверждало, что российские силы отразили украинские контратаки возле Синьковки, Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового), Дибровы (5 км юго-западнее Кременной). ), Торское выступление (13 км к западу от Кременной) и Серебрянское лесничество к югу от Кременной.

Бои на Донбассе

Украинские войска продолжили наступательные действия на бахмутском направлении, но подтвержденных успехов 27 августа не добились. Представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что украинские войска продолжили наступательные действия на бахмутском направлении, где за минувшие сутки произошло 14 боевых столкновений.

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы провели неудачный штурм вблизи Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута) Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские войска продолжают атаковать , которые удерживают позиции вблизи Клищиевки.

27 августа российские войска продлили контратаки под Бахмутом, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута) и Клещиевки. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска отразили до половины своих недавно утраченных позиций вблизи Клищиевки, хотя ISW не наблюдало визуального подтверждения недавних российских достижений возле населенного пункта.

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы также провели неудачные контратаки вблизи Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и Дубово-Василовки (7 км к северо-западу от Бахмута). Евлаш заявил, что российские силы в районе Бахмута обычно производят штурмы специальными штурмовыми отрядами, иногда без артиллерийской поддержки, за которыми потом сопровождается регулярный российский персонал.

Известный российский военный блоггер утверждал, что и российские, и украинские войска производят ротацию в районе Бахмута и развертывают в этом районе подкрепление. 24 августа украинский командир, действовавший в районе Бахмута, заявил, что российские войска перебросили на Бахмутское направление "свежие" части неопределенных вновь созданных подразделений и подразделения из неопределенных оккупированных Россией районов Украины.

ISW ранее наблюдал, как российские военные блоггеры описывают вероятные тактические ротации на месте. Он, вероятно, не описывает ротации, во время которых российские силы заменят подразделение ранее свободное подразделение или формирование, чтобы первоначальное подразделение могло отдохнуть и восстановиться, поскольку российским войскам, вероятно, не хватает необходимых оперативных резервов для этого.

ISW не обнаружила признаков того, что недавно прибыли дополнительные российские подразделения или формирование на бахмутском направлении. Украинские силы недавно провели ротацию на других участках фронта и предположительно имеют оперативные резервы для проведения дальнейших ротаций.

Российское МО утверждало, что подразделения российской Южной группировки войск 27 августа отразили две украинские атаки в районе Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки) на участке фронта Авдеевка-Донецк.

27 августа российские войска продолжали наступление на участке Авдеевка-Донецк, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки) и Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки). Российский военный блоггер также заявил, что российские штурмовые операции в Марьинке были неудачными.

"Южная ось"

27 августа российский военный блоггер заявил, что российские войска совершили контратаку на окраине Угледара (30 км юго-восточнее Великой Новоселки), но не уточнил результат.

Украинские войска 27 августа совершили наступательные действия на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей и, как сообщается, продвинулись вперед. 27 августа спикер Таврической группировки войск ВСУ Александр Штупун сообщил, что украинские войска продвинулись в районе Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и преуспели в районе Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) на бердянском направлении (западная часть Донецк) восточной Запорожской области)

Связанный с Кремлем военный блоггер заявил, что украинские войска продолжали атаковать приграничные районы Донецко-Запорожской области в течение последней недели.

Украинские войска 27 августа провели наступательные операции на мероприятии Запорожской области и, как сообщается, продвинулись. Штупун сообщил, что украинские силы наступают в направлениях Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова), Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова) и Очеретуватого (25 км к юго-востоку от Орехово).

Штупун также заявил, что украинские силы продвинулись в районе Работино (10 км к югу от Орехова) и преуспели на мелитопольском направлении (западная Запорожская область). Российские источники утверждали, что 26 и 27 августа украинские войска атаковали вблизи Копанов (12 км к юго-западу от Орехова) и продвинулись вблизи Работиного и в направлении Вербового (18 км к юго-западу от Орехова). Российское МО утверждало, что российские войска отразили украинские нападения возле Работино и вблизи Балки Успеновки (11 км к юго-востоку от Орехова).

Сообщается, что 27 августа российские войска проводили наступательные операции в западной Запорожской области, но не добились никаких подтвержденных или заявленных успехов. Российские источники утверждали, что российские войска совершили контратаку в Работино 26 и 27 августа.

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы оттеснили украинские войска к центру Робатиного, тогда как оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов и другие российские источники утверждали, что Роботино спорно.

Штупун сообщил, что российские войска увеличили количество авиаударов на запорожском направлении и заявил, что это свидетельствует о том, что российские войска не могут остановить украинские наступательные действия другими силами и средствами. На кадрах, опубликованных 26 августа, якобы видны подразделения 70-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ), действующие на Ореховском направлении.

Сообщения о введении подразделений 76-й воздушно-десантной дивизии и сообщения об усилении российской воздушной активности на мелитопольском направлении свидетельствуют о том, что российских сил, уже обороняющих этот район, недостаточно, чтобы самостоятельно остановить украинское продвижение. Непонятно, будет ли достаточным сообщено о подкреплении и усилении воздушных атак.

Российские военные блоггеры продолжают утверждать, что украинские силы действуют на неведомых островах в дельте реки Днепр в Херсонской области. 26 и 27 августа российские военные блоггеры заявили, что бои продолжаются и украинские разведгруппы продолжают укреплять позиции на островах в дельте Днепра.

Сообщается, что российские и украинские военно-воздушные и военно-морские силы недавно столкнулись вокруг газовых и нефтяных платформ Черного моря. Министерство обороны Соединенного Королевства (МО Великобритании) 27 августа сообщило, что на прошлой неделе российский самолет обстрелял украинское судно, действовавшее вблизи платформы в северо-западной части Черного моря. Министерство обороны Великобритании также отметило, что украинские силы нанесли удары по нескольким контролируемым Россией платформам и что российские и украинские силы периодически размещают на них войска.

25 августа вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что Керченский мост должен быть полностью открыт до 1 ноября. В интервью кремлевскому изданию ТАСС Хуснуллин заявил, что российские власти завершат первый этап ремонта Керченского моста 15 сентября и затем закроют открытый участок моста на ремонт. Хуснуллин сообщил, что российские власти планируют завершить окончательную реставрацию до 1 ноября.

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