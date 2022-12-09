ua ru
Пт, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне усилили пытки работников ЗАЭС: чего добиваются

Новина українською →
Запорожье , Пятница 09 декабря 2022 11:54
Россияне усилили пытки работников ЗАЭС: чего добиваются Фото: россияне усилили пытки работников ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают издеваться над работниками Запорожской АЭС. Таким образом, они надеются, что те пойдут с ними на сотрудничество, а сами россияне отчитаются об этом в Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Так, в четверг, 8 декабря, российские военные ворвались в помещение, в котором расположено Управление социальных программ ЗАЭС, и в присутствии других работников сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. После этого увезли в неизвестном направлении.

"Кроме того, рашисты задержали и бросили "на подвал" начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, лицензируемого лица и непосредственно отвечающего за ядерную и радиационную безопасность", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отмечают, что такими действиями оккупанты пытаются добиться лояльности к себе от персонала станции, увеличить количество переводов работников в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом" и отчитаться Путину о поддержке украинского персонала, но захватчикам это не удается.

Как сообщалось, российские войска готовят очередную провокацию на захваченной Запорожской атомной электростанции. Для этого на территорию объекта завезли РСЗО "Град".

Напомним, представители "Росатома" на Запорожской АЭС присваивают деньги, которые были предназначены на зарплаты украинскому персоналу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС
NEWS
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители