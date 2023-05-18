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Россияне усилили давление в Херсонской области, угрожают депортацией гражданским

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Четверг 18 мая 2023 18:32
Россияне усилили давление в Херсонской области, угрожают депортацией гражданским Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты усилили давление на местное население в Херсонской области. Угрожают депортацией в случае отказа от российского паспорта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Российские захватчики продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченных территориях Херсонской области, в частности Генического района. Так, угрожая депортацией, оккупанты заставляют граждан Украины получать российские паспорта", - пишет пресс-служба.

В частности в последнее время враг также усилил контрразведывательные мероприятия в регионе. На дорогах увеличилось количество блокпостов, которые проводят тщательные проверки транспортных средств, документов. Особое внимание уделяется содержимому телефонов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские чиновники в это время планируют легализовать депортацию украинцев с временно оккупированных территорий в случае "нарушений правил военного положения".

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, принудительная депортация является излюбленной стратегией россиян во время оккупации территорий, которую необходимо прервать.

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