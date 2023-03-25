Россияне усилили репрессии против крымских татар под видом "борьбы с диверсантами"

Во временно оккупированном Крыму россияне усилили давление на крымских татар. Такой шаг прикрывают "борьбой с диверсантами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram .

"Оккупанты активизировали во временно захваченном Крыму "контрдиверсионный режим" и давят на крымских татар. Главный акцент сделан на преследовании и усилении репрессий против коренного народа полуострова", - написал Назаров.

По его словам, россияне увеличили количество сотрудников спецслужб, которые следят за коренным народом полуострова, и активно прослушивают мобильные устройства. Также фиксируется увеличение задержаний и выдачи повесток крымским татарам.