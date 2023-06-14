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Россияне усилили обстрел Сумской области. Есть пострадавшая и разрушения

Фото: россияне усилили обстрел Сумской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные в очередной раз нанесли удары по приграничным населенным пунктам Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской ОВА.

По состоянию на 19:00 среды, 14 июня, россияне совершили 19 обстрелов приграничных общин. Было зафиксировано 122 взрыва.

Обстрелам подверглись следующие общины:

  • Белопольская;
  • Шалыгинская;
  • Середино-Будская;
  • Эсманская;
  • Новослободская;
  • Путивльская;
  • Великописаревская.

В Белопольской громаде были зафиксированы минометные обстрелы, в результате которых повреждены ЛЭП. Также был обстрел из ствольной артиллерии - 10 взрывов и гранатометов АГС - 10 взрывов.

В Новослободской громаде был авиаудар - пуски трех ракет с вертолета Также минометные обстрелы - 7 взрывов.

По Эсманской общине россияне били из минометов. В результате обстрела повреждена водонапорная башня, расположенная на территории агропредприятия, складское помещение, линия электропередач. В Великописаревской громаде был артобстрел - 4 взрыва.

В Середино-Будской громаде осуществлены обстрелы из минометов и гранатомета АГС. Вследствие попаданий был поврежден многоквартирный жилой дом, хозяйственные помещения, жилой дом. В результате еще одного минометного обстрела повреждены две многоэтажки, семь частных домов, нежилое помещение, четыре частных автомобиля, магазин и скутер. Также получил телесные повреждения один человек, он доставлен в больницу.

В Шалыгинской громаде зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии, а в Путивльской громаде был минометный обстрел.

Ситуация в Сумской и Черниговской областях

Российские войска после начала вторжения в Украину регулярно обстреливают населенные пункты в этих регионах из разных видов оружия.

Жители приграничных регионов украинские власти призывают эвакуироваться в безопасное место и сохранить свои жизни.

Напомним, что российские войска совершили обстрел автомобиля в Сумской области вчера, 13 июня. В нем ехали лесники и гражданские, шесть человек погибли .

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