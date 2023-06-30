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Россияне ужесточили контрразведывательные мероприятия в Донецкой области, ищут партизан

Фото: Россияне усилили контрразведывательные мероприятия в Донецкой области, ищут партизан (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях Донецкой области с целью противодействия партизанскому движению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Так, по информации украинского сопротивления враг пытается усилить бдительность в Донецкой области. В частности в Мариуполе и Донецке наблюдается увеличенное количество сотрудников российских карательных структур в гражданском", - пишет пресс-служба.

Также отмечается, что россияне провели ряд рейдов в районах захваченного облцентра. В частности, в Донецк прибыли новые группы ФСБ, которые будут заниматься выявлением "нелояльных элементов".

Стоит объяснить, что с начала полномасштабного вторжения России, на временно оккупированных территориях Украины активно действуют партизанские движения, которые совершают диверсии, атакуют коллаборантов и помогают нашим воинам с разведывательными данными.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированном Мариуполе тем временем россияне начали проверять подростков на причастность к партизанскому движению.

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