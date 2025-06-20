Россияне повредили объект критической инфраструктуры на севере Украины, - ВСУ

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничную территорию Черниговской, частей Сумской и Харьковской областей. Во время 19 июня был поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Север".

Отмечается, что потерь и ранений среди гражданского населения не зафиксировано.

Всего за прошедшие сутки было начислено 101 обстрел (211 взрывов) из различных видов вооружения.

Согласно данным оперативного командования, во время очередного обстрела террористы повредили объект критической инфраструктуры и коммерческое сооружение на севере страны.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины. Больше всего от атак страдают приграничные населенные пункты и области. Во время обстрелов враг применяет управляемые авиационные бомбы (КАБы), беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты различных типов и артиллерию.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 20 июня россияне запустили против Украины 86 дронов с шести направлений. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось обезвредить 70 из них.

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