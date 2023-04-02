Россияне повредили объект критической инфраструктуры в Херсонской области, - РВА

Российские захватчики 1 апреля были обстреляны из артиллерии Бериславский район Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Бериславской РВА Владимира Литвинова.
Чиновник указал, что враг атаковал жилые дома.
"Также оккупанты повредили объект критической инфраструктуры, из-за чего несколько населенных пунктов временно остались без света", - отметил Литвинов.
По словам главы РВА, из-за ударов противника по Бериславу ранения получил один человек.
Кроме этого, россияне обстреляли Тягинку - пострадал один человек. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что 31 марта оккупанты обстреляли территорию Херсонской области более полусотни раз.
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