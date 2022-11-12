Россияне повредили дамбу в Новой Каховке: спутниковые снимки

Снимки были сделаны около 10:25 вчера, 11 ноября. Изображения свидетельствуют о том, что дамба имеет значительные повреждения. В частности, разрушены отдельные участки плотины и шлюзы.

Фото: спутник зафиксировал повреждения дамбы Каховской ГЭС (twitter.com/Maxar)

При этом оккупанты сегодня опубликовали видео якобы подрыва моста возле Каховской ГЭС.

Стоит отметить, что ранее СМИ и местные Telegram-каналы сообщали, что секции дамбы Каховской ГЭС повреждены рядом с западным берегом Днепра. Известно, что вода вытекает из трех шлюзовых ворот плотины. Однако пока неизвестно, можно ли использовать ее для переправы.