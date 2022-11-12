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Россияне повредили дамбу в Новой Каховке: спутниковые снимки

Фото: спутник зафиксировал повреждения дамбы Каховской ГЭС (wikimedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты повредили дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Спутник зафиксировал новые повреждения плотины в Новой Каховке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию Maxar Technologies в Twitter.

Снимки были сделаны около 10:25 вчера, 11 ноября. Изображения свидетельствуют о том, что дамба имеет значительные повреждения. В частности, разрушены отдельные участки плотины и шлюзы.

Фото: спутник зафиксировал повреждения дамбы Каховской ГЭС (twitter.com/Maxar)

При этом оккупанты сегодня опубликовали видео якобы подрыва моста возле Каховской ГЭС.

Стоит отметить, что ранее СМИ и местные Telegram-каналы сообщали, что секции дамбы Каховской ГЭС повреждены рядом с западным берегом Днепра. Известно, что вода вытекает из трех шлюзовых ворот плотины. Однако пока неизвестно, можно ли использовать ее для переправы.

Напомним, вчера российские оккупанты заявили об эвакуации коллаборантов из Новой Каховки. Предателей планируют вывезти в сторону Крыма.

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