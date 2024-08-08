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Россияне распространяют фейк о подготовке Украиной сдачи Харьковской области, - ЦПД

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Вражеские TG-каналы распространяют информацию о якобы подготовке к сдаче оккупантам Харьковской области. Об этом, по словам россиян, говорит якобы решение Минобразования Украины об увольнении 10 тысяч учителей в восточных регионах, в частности в Харьковской области, "где останется только 40-50 школ".

Также, утверждает российская пропаганда, количество детей, обучающихся дистанционно, значительно вырастет.

ЦПИ проверил информацию в Харьковской ОВА и пришел к выводу, что распространяемое россиянами сообщение не соответствует действительности.

В Центре пояснили, что на самом деле сейчас идет обсуждение проекта Приказа №850 о получении общего среднего образования в условиях военного положения, которое планируется ввести с 2025-2026 учебного года. "Он предусматривает сокращение сети школ, но с переводом учителей в кадровый резерв с сохранением зарплаты", - говорится в сообщении.

Также планируется уменьшение дистанционного обучения и переход к оффлайн или смешанному формату, вырастет количество дистанционных классов с украинским языком для детей за рубежом, сообщили в ЦПИ.

Там подчеркнули, что подобными манипуляциями враг пытается вызвать негативное отношение к государственным органам со стороны украинского общества.

 

Напомним, также российские пропагандисты сейчас распространяют фейк о "черных трансплантологах" в Сумской области.

Оперативно-тактическая группировка "Харьков" сообщила 7 августа, что российские войска усилили обстрелы на Харьковском направлении, в том числе в районе Волчанска. Кроме того, оккупанты сосредотачивают там силы и технику.

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Война России против УкраиныХарьков