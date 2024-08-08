Россияне распространяют фейк о подготовке Украиной сдачи Харьковской области, - ЦПД

Также, утверждает российская пропаганда, количество детей, обучающихся дистанционно, значительно вырастет.

ЦПИ проверил информацию в Харьковской ОВА и пришел к выводу, что распространяемое россиянами сообщение не соответствует действительности.

В Центре пояснили, что на самом деле сейчас идет обсуждение проекта Приказа №850 о получении общего среднего образования в условиях военного положения, которое планируется ввести с 2025-2026 учебного года. "Он предусматривает сокращение сети школ, но с переводом учителей в кадровый резерв с сохранением зарплаты", - говорится в сообщении.

Также планируется уменьшение дистанционного обучения и переход к оффлайн или смешанному формату, вырастет количество дистанционных классов с украинским языком для детей за рубежом, сообщили в ЦПИ.

Там подчеркнули, что подобными манипуляциями враг пытается вызвать негативное отношение к государственным органам со стороны украинского общества.