Россияне возобновили переброску резервов через Мариуполь в направлении Полог: что известно

Россия возобновила переброску резервов через Мариуполь в направлении Полог. Эта ротация имеет свои особенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Полигоны активно работают. Откровенно продолжается ротация и доукомплектование подразделений, отведенных с линии фронта, что указывает все же на снижение по количеству именно "новых" прибывших", - добавил он.

Кроме этого, в Мариупольско-Бердянской агломерации оккупанты снова заполнили полигоны вновь прибывшими контрактниками.

"По объему - значительно меньше, чем накануне прорыва в районе Угледара прошлого периода. Скорее - пополнение текущих потерь", - считает советник мэра.

По словам Андрющенко, оккупанты перемещают полноценные подразделения колоннами вместе с бытовыми вещами.

"Россияне возобновили перемещение в направление Розовка - Пологи. Новая живая сила и инженерные подразделения", - рассказал он.

Ситуация в районе Мариуполя

Город Мариуполь Донецкой области российские войска захватили в феврале 2022 года. Захватчики бомбили город и против населения в Мариуполе РФ использовала тактику голода.

После оккупации города, РФ обустроила в городе локации для базирования техники, живой силы, в том числе полигоны для тренировки оккупантов. Также через Мариуполь идет постоянная переброска резервов, в частности, на Запорожское направление.

Недавно сообщалось, что оккупанты перебрасывают резервы на фронт через Мариуполь, применяя гражданские грузовики. Таким образом, захватчики, вероятно, пытаются уберечься от атак.

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