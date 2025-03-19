Россияне более 40 раз атаковали позиции ВСУ под Покровском: какая ситуация на фронте

На фронте по состоянию на вечер 19 марта состоялось 127 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, с начала суток российские захватчики нанесли один ракетный удар с использованием одной ракеты и 57 авиационных ударов, применив 84 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 973 дронов-камикадзе и осуществили более 4500 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Двуречной. Силы обороны успешно отбили пять попыток противника продвинуться вперед.
На Купянском направлении враг проводил шесть наступательных действий вблизи Загрызово и Петропавловки. Украинские подразделения уже остановили пять атак врага, продолжается одно боестолкновение.
На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Ямполовки и в направлении населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина. Три боестолкновения еще продолжаются.
На Северском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Верхнекамьянское, атака отбита.
С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в направлениях Александро-Шультино, Миньковки и Новомарково, три попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имели, еще продолжается одно боестолкновение.
На Торецком направлении сегодня произошло 16 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах Крымского, Торецка, Дачного и Дилиевки.
На Покровском направлении с начала этих суток противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Котлино, Зверево, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, Андреевка и в направлении Сергеевки.
Наши защитники отбили 39 штурмов, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Заря, Новая Полтавка, Гродовка и Покровск.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, был обезврежен 281 оккупант, из них 152 - безвозвратно. Кроме этого, украинские воины уничтожили танк, три БМП, два терминала спутниковой связи, пушку, две единицы автомобильной техники, миномет, семь мотоциклов и пять пунктов управления БПЛА, также повредили один танк, две БМП и автомобиль российских оккупантов.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков в районах Привольного и Константинополя.
На Гуляйпольском направлении противник три раза безуспешно пытался продвинуться вперед в направлении Новополя. Авиация российских террористов нанесла удары по районам населенных пунктов Великомихайловка и Зеленое Поле.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили семь атак в районе Степного и в сторону населенных пунктов Лобково и Щербаки. Противник сбросил КАБы по районам Ясной Поляны, Голубого и Новоивановки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудары в районах Бургунки и Вировки.
В Курской области Силы обороны отбили 18 штурмовых действий российских захватчиков, еще три атаки продолжаются до сих пор. Также враг нанес 18 авиационных ударов, применив при этом 20 КАБов, и совершил 290 обстрелов, 11 из которых - из РСЗО.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 898 тысяч единиц живой силы.
Только за минувшие сутки потери российской армии составили 1060 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 12 танков, 14 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, 100 дронов и другую технику врага.
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