Россияне более 30 раз атаковали позиции ВСУ под Покровском: какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник атаковал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, получил отпор. Неуправляемыми авиаракетами враг бил по Ветеринарному и Охримовке.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили четыре атаки вблизи Петропавловки, Глушковки, Загрызово и в направлении Новоосиново. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Заречного и Ямполовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Часового Яра и Васюковки, одну из трех атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, две атаки продолжаются, три штурма захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 33 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надиевки, Ясенового, Улаклов, Андреевки и Дачного.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 23 атаки, десять боестолкновений еще продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары КАБами по Покровску и Алексеевке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще шесть боестолкновений пока продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах Новоселки, Ровнополя, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении украинские защитники за сегодня отбили одну атаку, еще одно боестолкновение продолжается. Противник был активным в районах Щербаков и Нестерянки.

Также продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбили шесть вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор, также авиация захватчиков нанесла 22 ударов, сбросив при этом 25 КАБов.