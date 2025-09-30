ua en ru
Россияне более 30 раз атаковали на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

Вторник 30 сентября 2025 17:16
UA EN RU
Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 30 сентября произошло 89 боевых столкновений. Российские оккупанты больше всего атакуют на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть атак вражеских войск. Кроме того, враг нанес восемь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиабомб, а также совершил 85 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Волчанска.

На Купянском направлении в настоящее время наступательных действий врага не отмечено.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Ямполовка и в сторону Дробышево.

Шесть раз оккупанты пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор атакует в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки, два боестолкновения пока продолжаются.

На Краматорском направлении агрессор трижды шел вперед в районе Белой Горы и в сторону Предтечино, был остановлен нашими воинами.

На Торецком направлении враг совершил 11 штурмовых действий в районах Торецка, Дилиевки, Яблоновки, Катериновки, Русиного Яра и Полтавки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое и Филиал. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 29 атак противника, до сих пор бои продолжаются в трех локациях.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Сосновка, Январское, Калиновское, Терновое, Ольговское и Новогригорьевка. Силы обороны вражеские штурмы.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе Полтавки.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам, еще одно боестолкновение продолжается.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 110 560 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 970 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 4 танка, 1 боевую бронированную машину, 27 артиллерийских систем, 1 вертолет, 301 дрон и другую технику врага.

