Россияне более 200 раз обстреляли позиции ВСУ в Курской области: какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении сегодня российские оккупанты дважды пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в направлении Казачьей Лопани, наши защитники отбили одну атаку россиян, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Колодязов и Торского. Сейчас ведутся два боя.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в направлениях Северска и Верхнекаменского, шесть атак уже отбиты, идут два боя.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах Часового Яра и Ступочек, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. КАБом противник нанес авиаудар по Ступочкам.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Щербиновки, где Силы обороны отбили четыре штурма российских подразделений. Под авиаударами оказались Клебан-Бык и Екатериновка.

С начала суток на Покровском направлении противник совершил 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаклов. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили восемь атак. Потери врага уточняются. Бои продолжаются.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили две атаки оккупационной армии в районе Константинополя, еще одно боестолкновение продолжается. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Комар, Разлив, Бурлацкое и Багатырь.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по Гуляйполю и Новополю.

В Курской области украинские защитники отбили одну атаку захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг совершил 202 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.