Россияне более 20 раз атаковали на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

Вторник 02 сентября 2025 17:50
Россияне более 20 раз атаковали на Покровском направлении: какая ситуация на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 26 августа произошло 76 боевых столкновений. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки россиян, еще одно боевое столкновение продолжается. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, в целом сбросил 12 управляемых авиационных бомб и совершил 136 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое, еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор четыре раза осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Карповка, Колодязи и в сторону населенного пункта Дроновка. Три боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты осуществили десять попыток продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Ступочки и Предтечино. До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения.

На Торецком направлении в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Яблоновка, Полтавка наши воины остановили четыре наступательных действия врага, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Маяк, Новое Шахово, Вольное, Дачное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лысовка, Удачное и в направлении Покровска. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 20 атак.

Сегодня на Новопавловском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Ивановка и Шевченко. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток враг не проводил никаких наступательных действий.

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал в направлении населенного пункта Антоновка. Авиационному удару подвергся населенный пункт Николаевка.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 083 790 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 800 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 53 артиллерийские системы, 170 дронов и другую технику врага.

