Россияне начали заряжать подлодки ракетами в Новороссийске, - ВМС

Российская Федерация научилась заправлять подводные лодки крылатыми ракетами. Сейчас загрузка происходит в Новороссийске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
"Страна, называющая себя "сверхгосударственной", полгода не могла пригнать кран, чтобы загружать ракеты. Основная проблема в разрыве логистики была не в хранении, а в использовании (ракет - ред.)", - пояснил Плетенчук.
Спикер также добавил, что последние несколько атак происходили именно за счет подлодок, которые постоянно базируются в Новороссийске.
Напомним, мы сообщали, что в начале недели Россия вывела в Черное море подлодку с ракетами "Калибр".
Мы также сообщали о том, что, по данным ВМС, Россия теряет военно-морской центр в Крыму. Детальнее можно узнать в материале РБК-Украина.
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