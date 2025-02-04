Россияне начали запускать новые беспилотники, которые мгновенно детонируют при контакте (фото)

Российские войска начали запускать на территорию Украины новые опасные беспилотники. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины показали, как они выглядят.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
В ГСЧС сообщили, что оккупанты начали запускать беспилотники, которые детонируют при контакте с ними. Эти летальные аппараты они направляют на мирных жителей нашей страны.
Спасатели показали, как выглядят эти беспилотники. Они отмечают, что ни в коем случае к ним нельзя подходить и трогать их. Если же увидите такой беспилотник, то сразу нужно позвонить по телефонам 101 или 102. Также необходимо рассказать о таких опасных находках детям.
Россия запускает новые опасные беспилотники (фото: ГСЧС)
Ранее РБК-Украина писало, что 1 февраля Министерство обороны России заявило, что Черноморский флот использовал беспилотник для ликвидации украинского военного морского дрона. По данным российских военных блогеров, для удара применили дрон "Орион", запущенный с неустановленного военного морского объекта. Это может быть первый зафиксированный случай использования российскими силами беспилотных летательных аппаратов с морских платформ.
Также мы рассказывали, как распознать атаку дронов-камикадзе и обезопасить себя. Враг продолжает использовать дроны-камикадзе для атак, поэтому важно знать, как правильно действовать. Главное - во время воздушной тревоги немедленно пройти в ближайшее укрытие. Дроны-камикадзе имеют громкий двигатель, звук которого напоминает мопед или бензопилу, поэтому их можно услышать еще до удара. Если вы услышали характерный звук, необходимо как можно скорее найти безопасное место.
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