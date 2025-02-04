Россияне начали запускать новые беспилотники, которые мгновенно детонируют при контакте (фото)

В ГСЧС сообщили, что оккупанты начали запускать беспилотники, которые детонируют при контакте с ними. Эти летальные аппараты они направляют на мирных жителей нашей страны.

Спасатели показали, как выглядят эти беспилотники. Они отмечают, что ни в коем случае к ним нельзя подходить и трогать их. Если же увидите такой беспилотник, то сразу нужно позвонить по телефонам 101 или 102. Также необходимо рассказать о таких опасных находках детям.



Россия запускает новые опасные беспилотники (фото: ГСЧС)