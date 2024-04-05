Россияне начали мобилизовывать выходцев из Средней Азии после теракта в Подмосковье

"Используя массовую казнь людей в Москве, россияне с одной стороны обвиняют Украину, а с другой начали облавы на выходцев из Центральной Азии. Работникам предлагают заключить контракт с ВС РФ или угрожают депортацией", - говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления отмечают, что некоторые доверчивые желающие все же заключают контракт, надеясь вернуться живыми.

"Да, на учебных полигонах вдоль границы с Украиной зафиксировано прибытие первых партий гастарбайтеров из Азии", - информируют в ЦНС.