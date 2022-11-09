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Россияне начали минировать пригород Мариуполя, - Андрющенко

Фото: россияне начали минировать пригород Мариуполя (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные начали минировать подступы к оккупированному Мариуполю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Россияне начали минирование пригорода Мариуполя. Не только установкой "зубов дракона" оккупанты укрепляют пригород. По линии Агробаза-Бердянское-Шевченко-Приазовское оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей", - написал он.

По словам Андрющенко, все указывает на ускоренное и усиленное укрепление захватчиками города.

Напомним, ранее британская разведка сообщала о том, что россияне укрепляют свои позиции в районах оккупации на юге и востоке Украины. Так, вокруг Мариуполя начали устанавливать железобетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона".

К тому же через Мариуполь идут огромные колонны с техникой в направлении Донецка.

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