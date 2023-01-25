Россияне начали строить новые укрепления на Донбассе (фото)

Военные российской армии начали строить новые укрепления и оборонительные позиции вдоль восточного фланга Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу OSINT-аналитика Брейди Африка в Twitter.
"Российские войска на востоке Украины продолжают возводить новые укрепления и оборонные позиции", – написал Африк.
Заграждения и окопы замечены вблизи оккупированного населенного пункта Краснореченское Луганской области.
Напомним, военные РФ с большими потерями наступают на четырех направлениях, в то же время вербуют украинских заключенных на оккупированных территориях для ППК "Вагнера".
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