Россияне начали строить новые укрепления на Донбассе (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу OSINT-аналитика Брейди Африка в Twitter.

Напомним, военные РФ с большими потерями наступают на четырех направлениях, в то же время вербуют украинских заключенных на оккупированных территориях для ППК "Вагнера".

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