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Россияне начали активное восстановление аэродромов в оккупированном Крыму, - АТЕШ

Фото: захватчики восстанавливают аэродромы в глубине Крыма (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики эвакуируют своих военнослужащих из аэродрома во временно оккупированном Джанкое и активно восстанавливают аэродромы в глубине полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что российские войска начали эвакуацию части личного состава с Джанкойского аэродрома на другие аэродромы в глубине Крыма. Параллельно в глубине полуострова активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизация аэродромов Кировское в районе Феодосии и Багерово возле Керчи.

"Однако, несмотря на все усилия, они не смогут в скором времени построить закрытые укрытия для своих самолетов. Причина заключается в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительных временных затратах", - говорится в сообщении.

По мнению партизан, действия оккупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак Сил обороны Украины.

 

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Обстрел аэродрома в Джанкое

В ночь на 17 апреля в оккупированном Джанкое прогремели взрывы. Сообщалось об атаке на местный аэродром и пожаре на месте прилета. Источники РБК-Украина отметили, что удар по аэродрому совершили Вооруженные силы Украины.

Украинские партизаны сообщили, что ракетами поражены ЗРК С-400 и район пункта управления РФ на аэродроме в Джанкое.

После удара у оккупантов возникли существенные проблемы с логистикой.

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Джанкой