Россияне платят большую цену за попытки продвигаться на Покровском направлении, - Генштаб

В Генштабе утверждают, что ситуация на линии боевого столкновения остается сложной, но контролируемой. Силы обороны непрерывно ведут боевые действия, направленные на срыв наступательных планов агрессора, уничтожая его личный состав и технику.

На Харьковском направлении российские оккупанты шесть раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Волчанска, Старицы и Липцев. Ситуация под контролем наших войск. По информации в настоящее время, нашими воинами на данном направлении ликвидировано 44 оккупанта, три артиллерийские системы, боевую бронированную машину, десять единиц автомобильной техники, 20 БпЛА. Также противник потерял ранеными 78 военнослужащих, повреждено одно его средство ПВО, две артиллерийские системы, четыре единицы специальной и автомобильной техники.

Десять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Успешно отражены пять штурмовых действий вблизи населенных пунктов Берестово и Песчаное. Недалеко от Синьковки продолжаются четыре боестолкновения. Еще одна атака продолжается вблизи Берестовой.

На Лиманском направлении российские войска предприняли 16 атакующих попыток вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Продолжается три атаки в районе Макеевки. Ситуация контролируется.

На Северском направлении агрессор провел пять штурмовых действий. Локации боевых столкновений в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки. Все попытки неприятеля были безуспешны.

На Краматорском направлении наши войска остановили пять атак противника вблизи Часова Яра, Григорьевки и Андреевки. Два боестолкновения еще не закончены.

На Торецком направлении россияне пытались 14 раз вклиниться в наши оборонные рубежи возле населенных пунктов Северное, Южное и Нью-Йорк. Отражены 11 атак, три - еще продолжаются. По предварительным подсчетам, потери врага составляют более 60 человек личного состава и две артиллерийские системы.

Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении. Здесь, с начала суток, совершалось 40 штурмовых действий россиян. Продолжается отражение семи атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка Первая, Евгеньевка.

Россияне платят большую цену за попытки продвигаться на Покровском направлении. Потери противника с начала суток в личном составе здесь составляют: безвозвратными – 99 оккупантов; санитарными - 175. Уничтожены два орудия, миномет и восемь единиц автомобильной техники. Среди поврежденной техники врага – две гаубицы 2А65 "Мста-Б", два 120-мм миномета, боевая бронированная машина и две единицы автомобильной техники.

На Кураховском направлении захватчики пытались 11 раз продвинуться в районах населенных пунктов Нетайлово, Константиновка, Красногоровка и Парасковеевка, однако безуспешно. Продолжается два боестолкновения вблизи Нейталово.

На Времивском направлении происходило девять вражеских атак в районах Водяного и Урожайного. Пять штурмовых действий врага еще продолжаются. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Гуляйпольском направлении подразделения наших войск отражали четыре атаки противника в направлении Гуляйполя. Три из них завершились, еще одна – продолжается.

На Ореховском направлении потерпели неудачу три попытки противника продвинуться вперед возле Малой Токмачки и Новоандреевки.