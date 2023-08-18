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Россияне планируют провести масштабную мобилизацию в оккупированном Крыму, - "Атеш"

Фото: россияне планируют провести масштабную мобилизацию в оккупированном Крыму
Автор: Наталья Кава

Российские военные планируют провести масштабную мобилизацию во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал активистов подпольного движения "АТЕШ".

По данным партизан, оккупанты планируют провести мобилизацию среди всех возрастов населения Крыма.

"Это подтверждает предварительную информацию наших агентов о том, что оккупанты готовят масштабную мобилизацию населения оккупированных украинских регионов после так называемых "выборов" в сентябре", - говорится в сообщении.

Следует напомнить, что в некоторых оккупированных регионах Украины россияне уже объявили о проведении так называемых выборов.

"Выборы" на оккупированных территориях

В конце мая в РФ внесли изменения в закон, разрешающий проводить выборы на оккупированных территориях. Теперь, 10 сентября во время местных выборов в России, псевдовыборы пройдут и на ТОТ.

Британская разведка отмечала, что РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части" , поэтому планирует организовать псевдовыборы в тот же день, что и выборы в России.

Мы также писали, что россияне планируют заставить жителей временно оккупированных территорий Херсонской области поучаствовать в так называемых выборах , которые пройдут там в сентябре.

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