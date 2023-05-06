RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне планируют мобилизовывать гражданских в оккупации, прикрываясь "эвакуацией", - ЦНС

Фото: россияне планируют мобилизовывать гражданских в оккупации, прикрываясь "эвакуацией" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты планируют создать специальные лагеря для мужчин призывного возраста во время так называемой "эвакуации" гражданских в оккупации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"По данным "Центра национального сопротивления", в правительстве России обсуждают изменения в постановлении "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы". Один из вопросов к обсуждению - это процесс эвакуации военнообязанных мужчин", - отмечает пресс-служба.

В ЦНС добавляют, что оккупанты планируют фильтровать население на временно оккупированных территориях во время так называемых "эвакуаций" и вывозить мужчин в отдельные лагеря, где их будут передавать в подчинение военкоматов.

"Само постановление касается и территорий России. Поэтому, вероятно, россияне планируют протестировать данный процесс на ВОТ Украины с последующим применением на территории России", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что гауляйтер Евгений Балицкий заявил о частичной эвакуации гражданских в 18 населенных пунктах на временно оккупированной части Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине