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Россияне планируют до конца года оккупировать всю Донецкую область, - глава Авдеевской ГВА

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы установили новую дату полной оккупации Донецкой области. Рассчитывают выйти на административные границы до 31 декабря этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире Украинского радио.

"Они поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть, до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области", - заявил Барбаш.

По словам главы Авдеевской ГВА, россияне понимают, что в случае оккупации Авдеевки им будет проще дойти до Покровска и других населенных пунктов. Поэтому для них важно "взять высоты" города.

В то же время Авдеевку, как отметил Барбаш, террористы "просто стирают".

Ситуация в Авдеевке

С начала недели террористы активизировали наступление на Авдеевку Донецкой области. Враг усиленно обстреливает город и соседние населенные пункты. Только за минувшие сутки наши воины отбили около 20 атак на Авдеевском направлении. Ситуация в городе остается напряженной.

Между тем как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), попытка россиян наступать на город может превратиться в "биение в бетонную стену".

По словам Барбаша, этой ночью в Авдеевке впервые после обострения не было ракетных ударов, однако ожесточенные бои продолжаются.

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Российская ФедерацияДонецкая область