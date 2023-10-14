Ситуация в Авдеевке: в городе первая ночь без ракетных ударов, на позициях - горячо

В Авдеевке этой ночью впервые после обострения не было ракетных ударов. Однако на позициях защитников продолжаются ожесточенные бои, оккупанты не останавливают штурмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

"Очень горячо, очень жарко. Уже пятые сутки враг не прекращает ни штурмовых действий, ни обстрелов по позициям вокруг города. Пытается город окружить. Все больше и больше новых сил перебрасывают для реализации своих задач. По городу - ночь более-менее спокойно прошла. Это первая ночь после обострения, что в городе не было ракетных ударов", - сказал он.

Барабаш подчеркнул, что относительное затишье не касается позиций защитников возле Авдеевки. Оккупанты продолжают с севера и юга обстреливать позиции, продолжаются стрелковые бои. По его словам, россияне используют все имеющееся вооружение - дроны, артиллерию танки, РСЗО, авиацию.

Начальник ГВА также добавил, что пока в Авдеевке не могут проводить спасательно-розыскные работы. По состоянию на утро 14 октября в Авдеевке остается 1600 человек, вчера удалось эвакуировать одного человека.

Ситуация возле Авдеевки

С начала недели российская армия активизировала наступление на Авдеевку Донецкой области. Также оккупанты усиленно обстреливают город и соседние населенные пункты.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили около 20 атак на Авдеевском направлении. Местные власти отмечают, что ситуация в городе очень напряженная, а оккупанты продолжают штурмовать.

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