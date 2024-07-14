Россияне полчаса обстреливали Белополье из "Града": 18 прилетов, есть пострадавшие

По данным следствия, 14 июля 2024 года с 17:00 в течение 30 минут, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг, по предварительным данным, из реактивной системы залпового огня "Град" обстреливал жилые кварталы Белополья.

Зарко сообщил, что россияне сегодня не менее 18 раз обстреляли центр Белополья "Градами". Повреждены частные жилые дома и многоэтажки. Также повреждена школа и пекарня.

К тому же из-за вражеской атаки три человека были ранены.