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Россияне полчаса обстреливали Белополье из "Града": 18 прилетов, есть пострадавшие

Фото: россияне обстреляли Белополье (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня в очередной раз атаковали Белополье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Белопольского общества Юрия Зарко и прокуратуру Сумской области.

По данным следствия, 14 июля 2024 года с 17:00 в течение 30 минут, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг, по предварительным данным, из реактивной системы залпового огня "Град" обстреливал жилые кварталы Белополья.

Зарко сообщил, что россияне сегодня не менее 18 раз обстреляли центр Белополья "Градами". Повреждены частные жилые дома и многоэтажки. Также повреждена школа и пекарня.

К тому же из-за вражеской атаки три человека были ранены.

 

 

 

Напомним, ранее сегодня российские террористы нанесли удар по Мирнограду Донецкой области.

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