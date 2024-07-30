RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне на юге активно применяют неуправляемые авиаракеты, - ВСУ

Фото: спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий (facebook.com/dmytro.lykhoviy)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска на юге, кроме КАБов, активно применяют неуправляемые авиаракеты (НАРы).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"Кроме КАБов, у нас активно применяются НАРы. Это неуправляемые авиаракеты, которые противник применяет и с самолетов, и с вертолетов ударных типа К-52. Оба эти средства идут как поддержка сухопутного наступления. Без этого наступления, которого у нас нет, они особого содержания не несут. Возможно, поэтому их и поменьше", - рассказал Лиховий.

В то же время, по его словам, применение россиянами КАБов не сильно уменьшилось.

"Ибо КАБы достаточно активно задействуются даже в условиях, когда сухопутная компонента работает меньше. У нас изо дня в день КАБов насчитывается... за вчера было 7, позавчера - 4, прежде - 12, 9, 13. То есть, для такого направления их достаточно и это, конечно, ощутимое оружие", - отметил спикер.

Ситуация на южном направлении

Напомним, сегодня спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что украинские подразделения на южном направлении продолжают ведение оборонной операции, принимают меры по улучшению своего тактического положения, имеют определенные успехи. Но в целом линия фронта, хоть и стабильна, в некоторых местах остается динамичной.

По его словам, у российских оккупантов не хватает ресурсов, чтобы вести эффективное, масштабное наступление на южном направлении. За прошедшие сутки было зафиксировано семь неудачных атак врага малыми пехотными группами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в Украине