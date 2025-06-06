Россияне после КАБов атаковали Харьков ракетами: в городе раздаются взрывы

Обстрел Харькова

Напомним, российские оккупанты сегодня вечером, 6 апреля, атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. "Прилеты" зафиксировали в промзоне Киевском районе города.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что информации о пострадавших пока нет.

Также вчера, 5 июня, россияне ударили по Харькову ракетой и беспилотниками. Большое количество мирных жителей пострадало. Среди них - две девочки 13 лет, а также девочка 9 лет и мальчик 7 лет.

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