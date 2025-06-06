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Россияне после КАБов атаковали Харьков ракетами: в городе раздаются взрывы

Фото: россияне после КАБов атаковали Харьков ракетами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове вечером 6 июня снова раздаются взрывы. После ударов КАБами россияне атаковали город ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Город под ударами ракет. Будьте в укрытиях", - сообщил Терехов.

По словам Синегубова, предварительно, "прилеты" вражеских ракет зафиксированы в Киевском районе Харькова.

Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. Последствия атаки уточняются.

 

Обстрел Харькова

Напомним, российские оккупанты сегодня вечером, 6 апреля, атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. "Прилеты" зафиксировали в промзоне Киевском районе города.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что информации о пострадавших пока нет.

Также вчера, 5 июня, россияне ударили по Харькову ракетой и беспилотниками. Большое количество мирных жителей пострадало. Среди них - две девочки 13 лет, а также девочка 9 лет и мальчик 7 лет.

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ХарьковВойна в УкраинеРакетная атака