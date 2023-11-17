Россияне пошли на штурм позиций ГПСУ возле Сватового, но понесли значительные потери

"Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной Границы" отразили вражеский штурм на Сватовском направлении", - говорится в сообщении.

В частности, по данным пограничников, уничтожены 10 захватчиков, "еще 20 отползали "трехсотыми".

Потери РФ в Украине

За прошедшие сутки, 16 ноября, украинские военные ликвидировали еще 1140 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 316 760 единиц личного состава. В частности, на Таврическом направлении продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили более 600 российских оккупантов и 29 единиц военной техники врага.

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Буквально вчера стало известно, что бойцы бригады "Стальная граница" Гвардии наступления взяли в плен российского разведчика на Сватовском направлении. Он был в форме украинской армии. Кроме того, недавно снайперская пара 3 отдельного полка специального назначения во время работы на Луганском направлении захватила в плен 19 россиян.