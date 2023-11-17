RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне пошли на штурм позиций ГПСУ возле Сватового, но понесли значительные потери

Фото: РФ пошла на штурм позиций ГПСУ возле Сватового, но понесла значительные потери (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Росийские оккупанты предприняли попытку штурмовать позиции украинских пограничников в районе Сватово Луганской области. Но понесли значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной Границы" отразили вражеский штурм на Сватовском направлении", - говорится в сообщении.

В частности, по данным пограничников, уничтожены 10 захватчиков, "еще 20 отползали "трехсотыми".

Потери РФ в Украине

За прошедшие сутки, 16 ноября, украинские военные ликвидировали еще 1140 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 316 760 единиц личного состава. В частности, на Таврическом направлении продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили более 600 российских оккупантов и 29 единиц военной техники врага.

В тему

Буквально вчера стало известно, что бойцы бригады "Стальная граница" Гвардии наступления взяли в плен российского разведчика на Сватовском направлении. Он был в форме украинской армии. Кроме того, недавно снайперская пара 3 отдельного полка специального назначения во время работы на Луганском направлении захватила в плен 19 россиян.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВооруженные силы УкраиныДПСУВзрыв в Сватово