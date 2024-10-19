Россияне подделали чат-бот "Резерв+" в Telegram: что известно

Россияне подделали чат-бот "Резерв+" в Telegram. Однако Министерство обороны не ведет техническую поддержку из-за этого мессенджера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

В связи с сообщениями о возможном изломе "Резерв+" или чат-ботах технической поддержки приложения минобороны пояснило, что в настоящее время министерство не ведет техническую поддержку через Telegram.

Минобороны отметило, что в мае, при запуске приложения "Резерв+", техническая поддержка пользователей осуществлялась через несколько популярных платформ, в том числе через Telegram, что на тот момент было общепринятой практикой для многих сервисов.

"Это был начальный этап работы, во время которого команда обеспечивала доступность поддержки в разных средах", - сообщили в министерстве.

Однако Минобороны отметило, что после анализа рисков использования Telegram для технической поддержки они отказались от этого канала, поскольку не могли обеспечить безопасность данных в рамках этой платформы. Чат-бот был удален из приложения, а также удален альфа-имя бота.

"Однако это создало возможность для пророссийских мошеннических групп, воспользовавшихся прежним альфа-именем для создания нового фейкового бота", - объяснили военные.

Минобороны также заявили, что как только была обнаружена рассылка посторонних файлов через этот фейковый бот, они немедленно обратились к Telegram с запросом о его удалении, и бот был уничтожен.

По указанной ссылке создание аккаунта больше невозможно.

"Важно подчеркнуть, что это никоим образом не повлияло на безопасность приложения "Резерв+". Все данные пользователей передаются в реестр Оберіг исключительно в зашифрованном виде. Сам "Резерв+" не сохраняет никаких данных о пользователях. Команда специалистов по безопасности работает над обеспечением полной защищенности информации и безопасности данных пользователей в круглосуточном режиме", - подчеркнули в Минобороны.